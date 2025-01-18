Выстрелы в режим

Убийства судей в Иране столь же редки, как и убийства священнослужителей. С 2005 года и до вчерашнего дня были убиты всего четыре человека. И тут – сразу двое. Причем – для этого не потребовалось готовить специальную операцию, готовить засаду и вот это все. Достаточно было просто зайти в кабинет с пистолетом. Погибшие судьи, Али Разини и Мохаммад Могиссех, занимались делами особой подсудности - преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. Причем Али Разини уже пережил одно покушение – в 1998 году его автомобиль был заминирован, но взрывное устройство не сработало. В этот раз судьба от него отвернулась.

Мохаммад Могиссех тоже имел солидный послужной список, недаром он был внесен в санкционные списки США как «участник массовых репрессий диссидентов и правозащитников». Никто не взял на себя ответственность за произошедшее, но, судя по всему, у иранских властей нет сомнений, кто заказал судей. В экстренном заявлении, которое сделал представитель судебной власти Асгар Джахангир, говорится следующее: «За последний год судебная система приняла обширные меры по выявлению и судебному преследованию элементов, связанных с поддерживаемыми сионистами и диссидентскими группами, включая шпионов и террористические организации». И продолжил: «Одним из ярких примеров этого стал суд над диссидентскими группировками, который вызвал гнев и негодование врагов. Сегодня эта враждебность привела к мученической смерти двух уважаемых старших судей Верховного суда, совершенной лазутчиком, вооруженным пистолетом».

По сути, он открытым текстом назвал заказчика, поскольку в Иране подобные выражения используются в отношении только одной группировки – МЕК, «Муджахедин-е-Хальк», которая уже около полувека ведет непримиримую борьбу с иранским режимом, причем раньше – с шахским, а теперь – с нынешним. Что интересно, на пути борьбы с нынешним режимом МЕК заключала самые невероятные союзы с его внешними противниками. В ирано-иракской войне 1980–1988 годов они выступали на стороне Саддама Хусейна. Причем поддерживали его не только словами, а вполне конкретными действиями. Достаточно вспомнить их операцию «Вечный свет», в ходе которой 7000 бойцов МЕК под прикрытием ВВС Ирака пересекли иранскую границу и захватили город Исламабаде-Герб. А в 1988 году 5000 боевиков МЕК участвовали вместе с армией Саддама в битве за Киркук. А когда война закончилась, наступило время расплаты. Аятолла Рухолла Хомейни издал секретную фетву, в которой говорилось: «Тот, кто на любом этапе продолжает принадлежать мунафикинам, должен быть казнен. Немедленно уничтожьте врагов ислама. Те, кто находится в тюрьмах по всей стране и остаются непоколебимыми в поддержке «Муджахедин-е-Хальк», воюют с Всевышним и обречены на казнь».