Война продолжится. Быстрого мира на горизонте не видно

Пока Трамп готовится вступить в должность, Россия и Украина усиливают свои позиции на поле боя, пытаясь укрепить влияние перед потенциальными переговорами, говорится в публикации. Обе стороны заняли жесткие переговорные позиции, которые оставляют мало места для компромиссов. Россия, контролируя примерно 20% территории Украины, включая Крым, сохраняет инициативу на поле боя, что особенно проявилось в значительных достижениях осенью 2024 года.

Украина, столкнувшись с дефицитом рабочей силы, испытывает трудности с пополнением своих военных резервов. Согласно анализу Майкла Кофмана, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги, снижение уровня мобилизации и уменьшение комплектности пехотных подразделений ставят под угрозу способность Украины противостоять длительному давлению.

Российский военный аналитик Сергей Полетаев отмечает, что РФ сосредотачивается на медленном и постепенном продвижении на фронте, делая ставку на физическое истощение украинской армии и политический крах Украины. В то же время Россия продолжает добиваться гарантий от Запада, в частности относительно того, что Украина никогда не станет членом НАТО, и требует введения политики, которая бы закрепила ее влияние в Киеве.

Трамп ранее выразил намерение достичь соглашения в течение шести месяцев после вступления в должность. Его кандидат на должность спецпредставителя в Украине Кит Келлог предполагает возможность заключения соглашения за 100 дней. Администрация Трампа, как утверждают ее представители, намерена усиливать давление на Россию, если Москва не пойдет на прекращение военных действий.

Курт Волкер, бывший специальный представитель США по вопросам Украины, считает, что Трамп может применить стратегию «кнута и пряника»: расширить поддержку Украины, в том числе через финансирование и поставки оружия, одновременно усиливая санкции против российской экономики.

По мнению Татьяны Становой из Центра России и Евразии Карнеги, требования России к Украине включают не только сокращение вооруженных сил, но и гарантии, что Запад не перевооружит Киев. «Москва рассматривает любую военную поддержку Украины как сугубо враждебную», - отметила она, предполагая, что Россия, скорее всего, продолжит давление и военные действия, чем согласится на мирные уступки.

Многие российские аналитики скептически относятся к перспективам мирного соглашения, отмечая сильно различающиеся позиции обеих сторон. Некоторые говорят, что провал переговоров может поставить Россию и США на грань прямого конфликта, если Трамп решит усилить военную поддержку Украины, говорится в публикации.

Associated Press считает, что в этих условиях перспективы достижения быстрого мира остаются сомнительными, а конфликт, вероятно, будет продолжаться до изменения ситуации на поле боя или международной политической конъюнктуры.