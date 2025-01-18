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В Сирию вернулись почти 200 000 беженцев

данные ООН
14:26 285

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что после падения режима Башара Асада на родину вернулись почти 200 000 сирийских беженцев.

При этом не сообщается, из каких стран они вернулись.

«С 8 декабря по 16 января домой вернулись около 195 200 сирийцев. В ближайшие дни я посещу Сирию и соседние страны, в то время как наше Агентство увеличивает помощь возвращающимся и принимающим общинам», – написал он в соцсети X.

С начала гражданской войны Сирию покинули несколько миллионов жителей. Наибольшее число беженцев приняла Турция.

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