Из Белого дома вывозят вещи Байдена

В Белом доме начата подготовка к въезду в него избранного президента США Дональда Трампа.

Тем временем грузчики начали вывозить из официальной резиденции главы американского государства вещи нынешнего президента Джо Байдена, завершающего свою каденцию. По традиции Байден оставит на столе в Овальном кабинете адресованное преемнику письмо.