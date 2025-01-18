В канун выборов: Путин желает Лукашенко успехов
14:48 122
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили дальнейшее укрепление союзничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах, которые пройдут 26 января 2025 года.
«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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