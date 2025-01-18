В канун выборов: Путин желает Лукашенко успехов

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили дальнейшее укрепление союзничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин пожелал Лукашенко успехов на президентских выборах, которые пройдут 26 января 2025 года.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.