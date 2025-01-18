ВР возобновила добычу на «Шахдениз»

Компания BP, оператор азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шахдениз», заявляет о возобновлении добычи с платформы Shah Deniz Alpha с вечера 18 января.

Согласно сообщению компании, полностью устранена техническая проблема с подводным трубопроводом для экспорта конденсата, соединяющим платформу Shah Deniz Alpha и Сангачальский терминал.

«На данный момент производственные и экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha постепенно восстанавливаются. Этот процесс займет еще несколько дней. Компания продолжает тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя дальнейшие планы и действия», - сказали в BP.

Несколько дней назад была обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и Сангачальским терминалом. Производство и экспорт с платформы были временно приостановлены, что сказалось на поставках азербайджанского газа в Болгарию и Сербию.