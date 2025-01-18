Послы стран Евросоюза на Аллее шехидов

В канун 35-й годовщины трагедии 20 января послы стран Европейского союза (ЕС) в Азербайджане посетили Аллею шехидов.

Об этом сообщается на странице представительства ЕС в Азербайджане в соцсетях.

«В этот траурный день посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко вместе с послами стран - членов организации почтили память жертв январских событий 1990 года и возложили цветы к их могилам в Аллее шехидов в Баку», - говорится в публикации.

«С глубокой скорбью выражаю соболезнования семьям и близким погибших в этой трагедии 35 лет назад. ЕС остается приверженным укреплению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и в мире», - заявил Михалко.