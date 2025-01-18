Швейцария разблокировала активы миллиардера Усманова

Об этом сообщает Tages-Anzeiger со ссылкой на решение SECO от 22 декабря 2022 года.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более €6,5 млн на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с российским миллиардером Алишером Усмановым, для оплаты счетов за обслуживание собственности в других юрисдикциях.

Адвокат Усманова пояснил газете, что имущество, на обслуживание которого высвободили средства, принадлежит трастам, которые миллиардер основал «много лет назад», а не предпринимателю или его сестре. В постановлении SECO говорится, что эти трасты контролируются «прямо или косвенно» Усмановым или его сестрой.

Заявки в SECO по поводу разблокировки средств в Credit Suisse подавала в 2022 году женевская трастовая компания, представляющая интересы нескольких фирм, связанных с Усмановым или его сестрой, пишет издание. Речь шла об уплате счетов по контрактам на содержание двух вертолетов во Франции и недвижимости в Англии. SECO объяснил решение о разблокировке средств тем, что контракты были заключены до введения санкций, а неуплата по счетам может привести к потере стоимости активов, отмечает Tages-Anzeiger.

Вертолеты стоимостью 12 млн и 15 млн швейцарских франков ($13 млн и $16 млн) базируются на аэродроме Ле-Кастеле на юге Франции, по контрактам за содержание воздушных судов и ангара выставлено несколько счетов, рассказали женевские попечители трастов. Кроме того, местная компания уже инициировала судебное разбирательство по изъятию одного из вертолетов. Для уплаты счетов SECO разблокировал почти €2,5 млн. Также были утверждены ежемесячные выплаты около €54 тыс. на обслуживание вертолетов.

Для выплат по счетам за обслуживание особняка в Великобритании швейцарское ведомство разблокировало около €4,2 млн. Как указывают женевские доверительные управляющие, нескольким строительным компаниям грозит банкротство, если они не получат выплаты в ближайшие сроки. Также SECO решил высвободить средства на будущие гонорары адвокатов при условии, что деньги используют для «защиты от санкций» или «представительства в судебных разбирательствах».