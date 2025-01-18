Русские подарки для Пезешкиана

Президент России Владимир Путин преподнес президенту Ирана Масуду Пезешкиану русские подарки. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Господин президент, на память о России», - сказал Путин, показывая Пезешкиану выставленные в одном из кремлевских залов подарки. «Так выглядит Россия зимой», - сказал Путин, жестом указав на картину с изображением заснеженного леса.

Еще одним подарком от Путина стал самовар: «Ну, а это традиционное наше изделие – самовар». «Мы тоже говорим «самовар»!» - заметил Пезешкиан, после чего президенты пожали друг другу руки.