Киевский адвокат вербовал агентов для России

По данным СБУ, им оказался адвокат, вербовавший людей для российской спецслужбы и защищавший разоблаченных в судах.

По версии следствия, адвокат был завербован сотрудником ГРУ Виталием Наумовым во время личной встречи на территории России еще в 2015 году. После начала российского вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, говорится в сообщении украинской спецслужбы. За каждое выполненное задание агент получал денежное «вознаграждение» от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств.

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Арестованному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.