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«Побольше «пэтриотов» для Украины»

16:14 469

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом предоставить более современное оружие для защиты украинского неба, в первую очередь систем ПВО Patriot.

«Только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов, — говорится в заявлении Зеленского. — Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей».

«Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных беспилотников, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиабомб. Больше «пэтриотов» для Украины — это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины — это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить», — заявил Зеленский.

Системы Patriot весьма эффективны и очень дороги. Одна ракета для этого комплекса стоит около 3 млн долларов.

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