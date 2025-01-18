Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…

Накануне инаугурации Трампа у него состоялся телефонный разговор с Председателем Си. Обе стороны оценили его положительно. Что китайский лидер, что вступающий в должность американский президент словно играют с нами в какую-то сложную игру. То Трамп заявляет, что всячески «унасекомит» Китай, а первые лица его команды выступают с зубодробительными заявлениями – после чего звонит в Пекин, после чего говорит, что они с Председателем Си очень душевно поговорили и вдвоем сделают «все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным». То китайцы заявляют, что им угрозы Трампа вообще до китайского барабана, нисколько не страшно. А после этого главная газета Китая, Жэньминь Жибао, публикует статью «Полностью осознать взаимовыгодный характер китайско-американских отношений», в которой, в частности говорится: «Китай и Соединенные Штаты имеют обширные общие интересы, а взаимная выгода является важнейшей характеристикой китайско-американских отношений».

Ох, и дурят нашего брата аналитика, ох, и запутать хотят. Причем, ни у кого не существует сомнений, что американо-китайские отношения и характер их развития – это главное, что будет задавать тренды в международных отношениях на ближайшие пару десятилетий как минимум. Причем, периодически возникающие острые разногласия и даже конфликты в этих отношениях будут нормой. А как, по-вашему, иначе должны выглядеть отношения между двумя сверхдержавами? Другое дело, что они должны оставаться в неких рамках, исключающих прямой военный конфликт. Главное здесь — найти подходящее решение несовпадающих интересов. И привычными дипломатическими практиками здесь не обойтись, нужен креатив, до которого и Дональд Трамп, и Си Цзиньпин – большие охотники. Байден в отношении Китая действовал как раз в рамках привычных рамок – и потерпел полную неудачу. Он много чего критиковал из китайских практик, включая ситуацию с правами человека в Китае, нечестные, по его мнению, торговые приему Пекина и многое еще – и чего он добился? Сумел затормозить экономическое развитие Поднебесной? Остановить ее торговую экспансию? Устранить дисбаланс во внешней торговле США и КНР? Все телодвижения его администрации в этом направлении оказались тем, что в Китае называют «бумажным тигром», рычит громко – но не более того. И Дональду Трампу на «китайском треке» придется начинать все заново, буквально – с чистого листа.

Интересно вот что: при Байдене первые телефонные переговоры между Вашингтоном и Пекином состоялись в феврале 2021 года, то есть почти через месяц после инаугурации. Трамп, по собственной инициативе, пошел на установление публичных контактов с Пекином - еще не въехав в Белый дом. Что тоже весьма показательно. Не говоря уже о том, что на его инаугурации будет присутствовать заместитель председателя КНР Хань Чжэн, фигура в китайской политике далеко не декоративная. При этом, возвращаясь к телефонному разговору двух лидеров, кстати, агентство Синьхуа опубликовало подробную его текстовую расшифровку, Трамп в ходе диалога уже заявил, что «Соединенные Штаты и Китай - самые важные страны в современном мире, им следует поддерживать долгосрочную дружбу, совместно оберегать мир во всем мире», предельно четко обозначив свои приоритеты на «китайском треке». Что, по большому счету, означает новую отправную точку в американо-китайском диалоге. С чем полностью согласны в Пекине, где считают, что сущность этого диалога заключатся в достижении взаимной выгоды и общем выигрыше, а конфронтация и конфликт не должны быть выбором двух стран.