Изменения в режиме работы бакинского метро

В Баку в связи с Национальным днем траура - 20 Января изменится режим работы метрополитена.

В сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен» говорится, что на станциях «20 Января», «Ичеришехер» и «Эльмляр Академиясы» будет усилен контроль и введен специальный режим работы.

«Поскольку этот день нерабочий, расписание движения поездов будет скорректировано. В случае необходимости будут задействованы дополнительные поезда. В 12:00 движение остановится, прозвучит сигнал, и минутой молчания будет почтена память шехидов», - говорится в сообщении.