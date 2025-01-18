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Изменения в режиме работы бакинского метро

16:47 991

В Баку в связи с Национальным днем траура - 20 Января изменится режим работы метрополитена.

В сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен» говорится, что на станциях «20 Января», «Ичеришехер» и «Эльмляр Академиясы» будет усилен контроль и введен специальный режим работы.

«Поскольку этот день нерабочий, расписание движения поездов будет скорректировано. В случае необходимости будут задействованы дополнительные поезда. В 12:00 движение остановится, прозвучит сигнал, и минутой молчания будет почтена память шехидов», - говорится в сообщении.

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