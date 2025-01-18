Заявление МИД Израиля: Пока ХАМАС у власти...

«Ни мира, ни стабильности, ни безопасности для обеих сторон конфликта не будет, пока в секторе Газа правит ХАМАС», - приводит слова Саара агентство EFE с пресс-конференции в МИД Израиля, посвященной введению режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар полагает, что долгосрочного мира в секторе Газа не будет до тех пор, пока у власти там находится движение ХАМАС.

По словам министра, «израильтянам не удалось добиться основной цели - уничтожить военный и правовой потенциал ХАМАС, хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям».

Саар отметил, что считает режим прекращения огня лишь «временной мерой».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу ранее в воскресенье. Предусмотрено три этапа его реализации. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль, в свою очередь, отпустит 1 890 палестинских заключенных. В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.

В то же время израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что, если второй и третий этапы соглашения с ХАМАС, условия которых будут обговорены позже, не будут реализованы, Израиль имеет право возобновить военные действия в секторе Газа.