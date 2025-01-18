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«Мы не изменим Трампа»: Меркель дает советы

17:06 865

Европа должна объединиться и действовать увереннее при взаимодействии с США под руководством Дональда Трампа, а для американской стороны было бы неразумно отказываться от европейских союзников.

Об этом заявила бывший немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — сказала Меркель.

Она назвала Трампа необычным президентом и добавила: республиканец защищает законные интересы США, но в отношениях с другими странами не верит в ситуации, где обе стороны в результате остаются в выигрыше, а считает, что обязательно есть победитель и проигравший.

Экс-канцлер назвала трансатлантическое сотрудничество еще более необходимым, чем прежде, и заявила о необходимости восстановления главного принципа послевоенного порядка — территориальной целостности. Меркель назвала Евросоюз тем, что помогает европейским странам не «потеряться в этом мире с населением более восьми миллиардов человек».

Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет — с 2005 по 2021 год. На время ее руководства республикой пришелся первый президентский срок Трампа. Возвращение Трампа к власти вызывает сожаление, призналась Меркель в конце прошлого года: «То, что нас ждет сейчас, будет непростым». В ответ на вопрос, что следует знать немецкому канцлеру о будущем президенте США, она назвала республиканца любопытным человеком, интересующимся деталями, но лишь для того, чтобы найти «собственную выгоду, найти аргументы, которые укрепят его и ослабят других».

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