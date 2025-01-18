«Мы не изменим Трампа»: Меркель дает советы

Европа должна объединиться и действовать увереннее при взаимодействии с США под руководством Дональда Трампа, а для американской стороны было бы неразумно отказываться от европейских союзников.

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — сказала Меркель.

Она назвала Трампа необычным президентом и добавила: республиканец защищает законные интересы США, но в отношениях с другими странами не верит в ситуации, где обе стороны в результате остаются в выигрыше, а считает, что обязательно есть победитель и проигравший.

Экс-канцлер назвала трансатлантическое сотрудничество еще более необходимым, чем прежде, и заявила о необходимости восстановления главного принципа послевоенного порядка — территориальной целостности. Меркель назвала Евросоюз тем, что помогает европейским странам не «потеряться в этом мире с населением более восьми миллиардов человек».

Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет — с 2005 по 2021 год. На время ее руководства республикой пришелся первый президентский срок Трампа. Возвращение Трампа к власти вызывает сожаление, призналась Меркель в конце прошлого года: «То, что нас ждет сейчас, будет непростым». В ответ на вопрос, что следует знать немецкому канцлеру о будущем президенте США, она назвала республиканца любопытным человеком, интересующимся деталями, но лишь для того, чтобы найти «собственную выгоду, найти аргументы, которые укрепят его и ослабят других».