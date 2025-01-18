Иран «готовится» к президентству Трампа

На церемонии присутствовал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. Он заявил, что эта база лишь малая часть военно-морских сил Революционной гвардии — наиболее влиятельной в стране военно-политической организации, сообщает Tasnim.

За два дня до инаугурации Дональда Трампа Иран открыл подземную военно-морскую ракетную базу в неизвестном месте рядом с Персидским заливом на глубине 500 метров.

«По милости Божией в ВМС КСИР за последние годы достигнут значительный прогресс как в количестве, так и в качестве наступательных систем», — сказал господин Салами на церемонии открытия.

На видео, которое опубликовало Tasnim, запечатлена военная техника, расположенная внутри длинных туннелей. Эта база — одна из нескольких подобных в Иране. Она была построена для кораблей, способных запускать ракеты большой дальности и вести боевые действия на расстоянии.

11 января Иран начал двухнедельные военные учения, включая отрабатывание навыков по защите ключевых ядерных объектов в Натанзе от атак ракет и беспилотников. 14 января контр-адмирал Шахрам Ирани отрапортовал об открытии крупнейшего военного центра со специализированными доками, оборудованными по последнему слову техники, в стратегически важном районе Джаск на юге Ирана, у берегов Оманского залива. За день до этого заместитель начальника штаба иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что у Ирана есть оружие, о котором до сих пор никто не знает.