Глава российского банка призвал «убить» SWIFT

Глава российского ВТБ Андрей Костин призвал «убить» расчетную систему SWIFT, то есть отказаться от нее и с ней не работать.

Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать - это прямая утечка информации к нашим недругам, - сказал Костин. - А главное, что это настолько просто решить - это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все».