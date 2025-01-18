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Глава российского банка призвал «убить» SWIFT

17:22 987

Глава российского ВТБ Андрей Костин призвал «убить» расчетную систему SWIFT, то есть отказаться от нее и с ней не работать.

Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать - это прямая утечка информации к нашим недругам, - сказал Костин. - А главное, что это настолько просто решить - это договоренности двух сторон и немного технологических решений, вот и все».

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