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Удар хуситов на $200 миллиардов. Но есть и выигравшие

17:45 868

Ущерб от действий йеменских хуситов для мировой торговли в минувшем году составил почти 200 млрд долларов. Стоимость перевозок товаров морским путем увеличилась в пять раз, пишет The Economist.

Наибольший прямой ущерб понес Египет, потерявший семь миллиардов долларов доходов от Суэцкого канала - примерно треть от обычной выручки. США потратили пять миллиардов долларов на защиту судов в Красном море.

На протяжении 2024 года хуситы вынуждали суда обходить Африку. Маршруты из Азии удлинились примерно на шесть тысяч километров, время в пути увеличилось на 10-14 дней. По данным американской разведки, более длительные переходы на повышенных скоростях увеличивали расход топлива, добавляя около одного миллиона долларов к стоимости каждого рейса. Страховые тарифы для перевозок по Красному морю выросли в 20 раз, сообщили собеседники The Economist.

В то же время Китай и Россия выиграли, поскольку хуситы не атаковали суда этих стран. Большая часть нефти, которая сейчас провозится через Суэцкий канал, принадлежит России. Выросла также прибыль судоходных компаний, отмечается в публикации.

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