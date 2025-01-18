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Запад не нашел «российского следа» в повреждении кабелей на Балтике

17:55 288

Повреждения кабелей в Балтийском море, вероятно, были случайностью, а не следствием намеренного российского саботажа. Такое мнение становится консенсусным в спецслужбах Европы и США, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников из трех стран, принимающих участие в расследованиях.

Как заявили чиновники, до сих пор расследования не выявили никаких признаков того, что суда, которые протаскивали якоря по морскому дну, делали это намеренно или по указаниям из Москвы. Собранные доказательства говорят о том, что инциденты были вызваны «неопытностью экипажей» и плохим обслуживанием судов.

Разведка Финляндии, пишет The Washington Post, в целом согласна с выводами разведок союзников. Официально в Национальном бюро расследований Финляндии заявили, что расследование все еще открыто и делать выводы о причинах «слишком рано».

За последние полтора года в Балтийском море были повреждены три телекоммуникационных кабеля — в октябре 2023-го, в октябре и ноябре 2024 года. Танкер Eagle S, предположительно перерезавший кабель в декабре 2024 года, был арестован властями Финляндии, нескольким членам его экипажа запретили покидать страну.

Российские власти официально заявляли о непричастности к инцидентам.

Судно, повредившее кабель в 2023 году, принадлежало китайской компании, поэтому Китай провел собственное расследование. По его итогам в Пекине пришли к выводу, что инцидент был случайным.

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