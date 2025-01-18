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Американский генерал уверен: Трамп не должен заключать сделку с Путиным

18:18 183

Избранный президент США Дональд Трамп должен избегать подписания мирного соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, иначе столкнется с новой глобальной войной. Так заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

По его словам, сделка может оказаться подобной той, что спровоцировала Вторую мировую войну. Как заявил Ходжес, заключение соглашения, согласно которому за Россией останутся украинские территории, может привести к тому, что Путин через два года «вернется» сильнее и атакует не только Украину, но и страны НАТО: «Мы должны абсолютно точно предположить, что Путин нанесет ракетные удары не только по Украине, но, возможно, даже по странам НАТО, чтобы вывести из строя транспортную инфраструктуру... Аэропорты и морские порты вдоль восточного фланга НАТО от Финляндии до Польши и Румынии, которые имеют решающее значение для быстрого подкрепления, будут подвергнуты либо кинетическим ударам, либо кибератакам».

По мнению Ходжеса, если Путин все же примет «ужасное» решение снова атаковать Украину, он решит атаковать и транспортную, коммуникационную инфраструктуру Европы: «Пока вы не дадите отпор и не заставите их заплатить за последствия того, что они делают, они будут продолжать это делать».

Ходжес считает, что единственный способ завершить войну - это «уничтожить экономику России» руками Запада. И Трамп, по его мнению, сейчас находится в гораздо более сильном положении, чем Путин. Генерал добавил, что внимание должно быть сосредоточено не на переговорах и соглашении с Россией, которое является на данный момент «единственной надеждой» Путина, а на достижении стратегического результата - победы Киева.

«Он (Трамп) должен сказать, что в наших интересах, чтобы Украина победила Россию, и что Путин вынужден жить в пределах своих границ», - заявил Ходжес.

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