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Совместная операция Турции и Армении

18:50 2617

Министерство внутренних дел Турции заявило, что лица, причастные к организованной преступности, на которых Интерпол выдал «красное уведомление», доставлены из Армении в Турцию в результате переговоров с армянской стороной. Об этом сообщает A Haber.

В заявлении МВД Турции говорится, что «Эрджан Йылмаз, лидер преступной группировки, разыскивался на национальном уровне в течение 15 лет с 43 ордерами на арест и на международном уровне с «красным уведомлением» Интерпола в течение 14 лет; Ибрагим Каймак разыскивался на национальном уровне в течение 6 лет, с 10 ордерами на арест; на международном уровне - Интерполом с  «красным уведомлением» в течение одного года… Они были задержаны в Армении. Сегодня их доставили в Турцию, чтобы ответить перед турецким правосудием за совершенные ими преступления».

МВД Турции выразило благодарность министерствам юстиции и иностранных дел, управлениям по борьбе с контрабандой, организованной преступностью и разведке Турции, а также заместителю министра юстиции Армении Тиграну Дадунцу за сотрудничество.

В то же время МИД Армении сообщил, что Ереван экстрадировал в Турцию двух лиц, причастных к организованной преступности на территории этой страны: «В ответ на запрос, представленный Интерполом, 19 января 2025 года Армения экстрадировала в Турцию двух лиц, причастных к организованной преступности на территории Турции».

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