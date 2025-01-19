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Гневные заявления Фицо

19:10 1134

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен наложить вето в Евросоюзе на дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Об этом Фицо заявил в обращении на своей странице в Facebook.

Так премьер Словакии отреагировал на ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение словацкого лидера провести встречу в швейцарском Давосе и провести переговоры по поводу транзита газа.

Ранее Зеленский заявлял, что с Фицо «невозможно что-то запланировать», так как он «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи». «Мы не знаем, кто покупает ему билеты, потому что он постоянно промахивается с направлениями», - сказал президент Украины.

По мнению Фицо, такое поведение требует жесткой реакции со стороны Евросоюза: «Зеленский считает, что все должны быть его слугами. В моем случае нашла коса на камень. Склоняюсь к необходимости наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Киеву».

Фицо также обвинил оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия» в якобы подготовке к госперевороту в стране по украинскому сценарию: «Мы готовимся ко всем возможным альтернативам. Мы будем готовы ко всему. Особенно к «майдану», то есть к государственному перевороту через улицу, которого так упорно добивается оппозиция, особенно партия «Прогрессивная Словакия».

Словацкий премьер подчеркнул, что он не видит проблем в поездке делегации оппозиции в Киев: «Если у вас нет полномочий или обязанностей, вы можете вести переговоры на космической станции на Марсе». Фицо также отметил, что представители «Прогрессивной Словакии» «поцеловали кольцо Зеленского», присягнув ему на верность.

В пятницу Киев посетила делегация представителей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Ее председатель Михал Шимечка встретился с Зеленским и заявил, что получил от него заверения в готовности Киева к диалогу по энергетическим вопросам.

Кроме того, по словам Фицо, действующее правительство Словакии никогда не поддержит отправку словацких военных в Украину и членство Киева в НАТО, так как это якобы привело к третьей мировой войне: «Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит вступление Украины в НАТО, потому что это приведет лишь к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы они повернули оружие против Российской Федерации».

«У нас есть прословацкая правительственная коалиция и проукраинская, антисловацкая оппозиция», - сказал он.

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