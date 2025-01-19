Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу

Согласно источнику, Пезешкиан и его делегация, отправившиеся в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, были вынуждены ожидать у дверей почти час. Им сообщили, что Путин еще не готов к встрече. Иранской делегации предложили либо подождать в зале, либо вернуться в гостиницу.

Оппозиционное издание Iran International утверждает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и сопровождавшая его делегация столкнулись с неприятной ситуацией во время визита в Москву 17 января.

Президент Ирана и его сопровождающие, оказавшись в неловком положении, вернулись в гостиницу под предлогом совершения молитвы. Позднее они вернулись в Кремль для встречи с Путиным.

Источник Iran International также отметил, что поведение российской стороны по отношению к иранским журналистам было «неуместным».

Напомним, что во время визита Масуда Пезешкиана в Москву между Ираном и Россией был подписан меморандум о всестороннем стратегическом партнерстве. Полный текст этого документа был опубликован агентством ТАСС 28 декабря. В меморандуме указывается, что стороны укрепят сотрудничество в различных сферах, включая оборону и безопасность. Однако документ не предусматривает военных обязательств сторон друг перед другом. Согласно меморандуму, в случае нападения на одну из сторон другая сторона не будет оказывать агрессору какую-либо поддержку. Иными словами, это не союзнический договор, а, скорее, соглашение о ненападении.

Кроме того, по итогам переговоров в Москве российская сторона заявила, что достигнута договоренность о поставках до 55 миллиардов кубометров российского газа в Иран через территорию Азербайджана. Позиция Баку по данному заявлению остается неизвестной.