USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Советник Трампа: ХАМАС никогда не будет управлять Газой

20:14 656

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет добиваться того, чтобы движение ХАМАС никогда больше не руководило в секторе Газа.

Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

«Израиль сделает все необходимое, чтобы убедиться - и Соединенные Штаты при администрации Трампа их поддержат, - что ХАМАС никогда больше не будет управлять Газой», - сказал он.

В то же время член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант.

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
21:15 654
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
21:09 716
Что с судейством в азербайджанском баскетболе?
Что с судейством в азербайджанском баскетболе? Поступили жалобы
20:22 806
Израильские заложницы возвращаются домой
Израильские заложницы возвращаются домой фото и видео; обновлено 20:05
20:05 11752
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
16:33 4025
Мир для начала новой войны
Мир для начала новой войны Известный политолог и журналист Дмитрий Дубов о сценариях развития ситуации в Израиле; все еще актуально
04:52 6658
Совместная операция Турции и Армении
Совместная операция Турции и Армении
18:50 4793
Американский генерал уверен: Трамп не должен заключать сделку с Путиным
Американский генерал уверен: Трамп не должен заключать сделку с Путиным
18:18 2008
Иран «готовится» к президентству Трампа
Иран «готовится» к президентству Трампа видео
17:17 2107
Выстрелы в режим
Выстрелы в режим горячая тема
14:12 6516
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду…
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду… идущие против ветра
04:12 8048

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
21:15 654
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
21:09 716
Что с судейством в азербайджанском баскетболе?
Что с судейством в азербайджанском баскетболе? Поступили жалобы
20:22 806
Израильские заложницы возвращаются домой
Израильские заложницы возвращаются домой фото и видео; обновлено 20:05
20:05 11752
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
16:33 4025
Мир для начала новой войны
Мир для начала новой войны Известный политолог и журналист Дмитрий Дубов о сценариях развития ситуации в Израиле; все еще актуально
04:52 6658
Совместная операция Турции и Армении
Совместная операция Турции и Армении
18:50 4793
Американский генерал уверен: Трамп не должен заключать сделку с Путиным
Американский генерал уверен: Трамп не должен заключать сделку с Путиным
18:18 2008
Иран «готовится» к президентству Трампа
Иран «готовится» к президентству Трампа видео
17:17 2107
Выстрелы в режим
Выстрелы в режим горячая тема
14:12 6516
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду…
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду… идущие против ветра
04:12 8048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться