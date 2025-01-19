Советник Трампа: ХАМАС никогда не будет управлять Газой

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет добиваться того, чтобы движение ХАМАС никогда больше не руководило в секторе Газа.

Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

«Израиль сделает все необходимое, чтобы убедиться - и Соединенные Штаты при администрации Трампа их поддержат, - что ХАМАС никогда больше не будет управлять Газой», - сказал он.

В то же время член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил, что нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант.