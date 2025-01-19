Что с судейством в азербайджанском баскетболе?
Сегодня завершился 11-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
Были сыграны два матча в группе «B». Лидер группы «Шеки» дома обыграл «Губу» - 78:56, а «Гянджа» в гостях взяла верх над «Лянкяраном» - 79:66.
Ранее в группе «B» «Орду» одолела «Сумгаит» - 89:82.
«Шеки» возглавляет турнирную таблицу с 20 очками. «Орду» и «Гянджа» имеют по 19 очков. «Сумгаит» и «Губа» набрали по 14 очков, а «Лянкяран» - 13.
В группе «А» чемпион страны «Сабах» после победы над «Серхедчи» (85:78) и поражения «Нахчывана» от «Нефтчи» (63:73) стал единоличным лидером. У бакинцев 20 очков, у нахчиванцев - 19.
«Нефтчи» догнал «Серхедчи». Обе команды имеют по 16 очков. В матче аутсайдеров группы НТД взял верх над «Абшероном» (87:77) и сократил отставание. У «Абшерона» 15 очков, у НТД - 13.
По итогам 11-го тура Федерация баскетбола Азербайджана (ABF) распространила информацию о том, что несколько клубов пожаловались на судейство в прошедших играх. Федерация оперативно отреагировала на недовольство команд. Под руководством спортивного директора ABF Тургая Зейтингеза состоялось собрание с участием главы Судейского комитета Алекпера Гасанова и других специалистов. Были просмотрены и проанализированы матчи 11-го тура. Участники заседания пришли к выводу, что в играх не было допущено ошибок, повлиявших на исход матчей, и судьи отработали нормально.
Зейтингез, выступая от имени Федерации, предложил клубам, если они продолжат выражать недовольство судейством, встретиться и вместе просмотреть спорные эпизоды.
Также было отмечено, что в первой половине чемпионата судейство также было удовлетворительным.