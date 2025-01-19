Что с судейством в азербайджанском баскетболе?

Были сыграны два матча в группе «B». Лидер группы «Шеки» дома обыграл «Губу» - 78:56, а «Гянджа» в гостях взяла верх над «Лянкяраном» - 79:66.

Ранее в группе «B» «Орду» одолела «Сумгаит» - 89:82.

«Шеки» возглавляет турнирную таблицу с 20 очками. «Орду» и «Гянджа» имеют по 19 очков. «Сумгаит» и «Губа» набрали по 14 очков, а «Лянкяран» - 13.

В группе «А» чемпион страны «Сабах» после победы над «Серхедчи» (85:78) и поражения «Нахчывана» от «Нефтчи» (63:73) стал единоличным лидером. У бакинцев 20 очков, у нахчиванцев - 19.