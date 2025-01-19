Секретная гиперзвуковая ракета Китая

В Китае прошли финальные испытания новой секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.

Это оружие разработано с целью борьбы с новейшими американскими военными самолетами. Газета отмечает, что испытания проводились под экстремальными условиями на термостойкость, чтобы ракеты соответствовали высоким стандартам ВВС Народно-освободительной армии Китая.

«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая бомбардировщик-невидимку B-21, который в настоящее время проходит летные испытания», — говорится в публикации.