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Спутники сняли «призрачный» остров в Каспии

20:50 1371

Спутники NASA Landsat 8 и Landsat 9 запечатлели появление и исчезновение небольшого острова в Каспийском море. Это произошло в 25 километрах от побережья Азербайджана.

Исследование опубликовано на официальном сайте обсерватории Земли NASA.

По словам специалистов, явление было вызвано активностью подводного грязевого вулкана Кумани, который начал извергаться в начале 2023 года. На пике активности ширина острова достигла 400 метров. Однако менее чем за два года это образование полностью рассеялось, и к концу 2024 года от него почти ничего не осталось.

По словам исследователей, «призрачный» остров Кумани появляется и исчезает. Первый подобный случай зарегистрировали в 1861 году, когда среди каспийских вод появилась полоса грунта шириной 87 метров и высотой 3,5 метра. Самое мощное извержение случилось в 1950 году, создав остров 700 метров в ширину и шесть — в высоту.

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