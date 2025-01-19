Президент Грузии помиловал сотни заключенных

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках конституционных должностных полномочий в воскресенье помиловал свыше 600 заключенных, сообщает Интерфакс.

«В связи с православным христианским праздником Крещения Господня я, используя конституционные полномочия, помиловал 613 заключенных. Помилованным заключенным предоставляется возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества», - написал в соцсетях Кавелашвили.

Он не указал, какой категории заключенных коснулось помилование.