Команда Трампа «займется» Ираном

Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу CBS News.

По его мнению, в настоящее время Иран ослаблен и «находится в невыгодном положении благодаря руководству Нетаньяху».

«Все говорили, что уничтожение лидера «Хезболлы» будет слишком эскалационным, слишком провокационным, что этого нельзя делать. И знаете что? Они (власти Израиля) сделали это», - цитирует ТАСС Уолтца.

«И это привело к тому, что в Ливане появилась реальная возможность. Это привело к падению Асада и его жесткой диктатуры. Это привело к тому, что ХАМАС оказался в полной изоляции. Они всегда думали, что кавалерия придет с севера вместе с «Хезболлой». Теперь ситуация изменилась...» - заявил Уолтц.

«И противовоздушная оборона Ирана уничтожена. Так что это момент для принятия этих ключевых решений. И мы сделаем это в течение следующего месяца», - резюмировал Уолтц.