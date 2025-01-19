Пезешкиан о договоре с Россией: «Мы должны сотрудничать, чтобы нас не уничтожили»

Иран и Россия будут стараться развивать сотрудничество «на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу», в том числе в военных вопросах и сфере безопасности, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью российскому телеведущему, пропагандисту Владимиру Соловьеву.

«Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться... Если другие государства будут атаковать наши страны, то на основании того, что прописано в договоре, мы берем на себя обязательства ни в коем случае не участвовать в процессах, помогающих агрессорам», — сказал Пезешкиан.

Отвечая на вопрос о формах двустороннего оборонного сотрудничества, Пезешкиан отметил, что договоренности существуют на макроуровне, а детали будут определяться дальнейшими процессами.

Президент Ирана заявил, что у него и президента РФ Владимира Путина есть «чувство товарищества» и близости в убеждениях. Он отметил, что Иран и Россия становятся похожи во взглядах и подходах.

Президент Ирана в интервью также сказал, что США и Европа поддерживают «преступления и геноцид» в секторе Газа, не оставляя попыток возложить на Иран ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке. «То, что на глазах всего мира произошло в секторе Газа, это геноцид. Дело дошло до того, что Международный уголовный суд в Гааге вынес приговор против Израиля и его командиров, но Америка и Европа до сих пор поддерживают их, давая возможность продолжать совершать преступления. - сказал он. - Но когда они сидят на своих местах в ООН или других международных организациях, они говорят о правах человека, о демократии, о стабильности и мире. Ну и кто создал в регионе нестабильность, а потом стремится к миру? Разве это был Иран?».

«Для меня непонятно, как они могут внушать всему миру, что Иран причина нестабильности, а Израиль может стать гарантом безопасности», - продолжил Пезешкиан, отметив, что США и Европа закрывали глаза на гуманитарный кризис в секторе Газа. По его словам, Запад путем контроля над СМИ, манипуляций с деньгами, запугивания и санкций вынуждает международные организации принять его точку зрения.