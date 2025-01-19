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Премьер Италии предложила Рим сделать столицей Евросоюза

21:45 127

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим должен стать столицей ЕС, и предложила перенести столицу Евросоюза из Брюсселя в Рим, сообщается в соцсетях.

«Столица Италии — Рим! Рим! Рим — столица Италии, и я скажу вам больше! Рим должен быть столицей ЕС. И я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент. Потому что столица ЕС не может быть местом для размещения офисов, она должна быть местом, которое лучше всего представляет тысячелетнюю идентичность», — сказала Мелони.

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