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Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий

22:27 1544

Администрация президента США Джо Байдена не ставила целью победу Украины в войне с Россией.

Об этом в эксклюзивном материале для Time рассказал бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

По словам Грина, который отвечал за российскую политику в СНБ, Белый дом изначально избегал обсуждения «территориальных параметров» в контексте поддержки Украины. «Мы намеренно не говорили об этом», - сказал он в интервью.

В публикации отмечается, что администрация Байдена с самого начала российского вторжения определила три ключевые цели: обеспечить выживание Украины как суверенного демократического государства; сохранить единство с союзниками; избежать прямого конфликта между НАТО и Россией. Возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и восточные регионы, захваченные еще в 2014 году, не входило в эти планы, говорится в материале.

«Это не могло закончиться успехом в конечном итоге. Более важной целью было выживание Украины как суверенной демократической страны, способной продолжать интеграцию с Западом», - уверяет Грин.

Издание пишет, что, несмотря на беспрецедентный объем американской помощи, разочарование украинской стороны действиями Байдена нарастало на протяжении всей войны. А во время последнего визита в Белый дом Зеленский представил Байдену детальный план победы. Высокопоставленный член украинской делегации рассказал изданию, что они пытались повлиять на Байдена, акцентируя внимание на заботе о его наследии: «Для нас его наследие - это аргумент. Как история запомнит вас?»

«Оглядываясь назад на свое лидерство во время войны в Украине, которое, несомненно, сформирует его наследие как государственного деятеля, Байден достиг этих целей. Но такой успех не доставляет удовольствия даже некоторым из его ближайших союзников и советников. К сожалению, это тот успех, от которого вы не чувствуете себя хорошо. Потому что Украина так много страдает и так много неопределенности относительно того, где это в конечном итоге завершится», — сказал Грин в интервью изданию. 

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