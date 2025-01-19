В России что ни день, то ЧП с самолетом

В Шереметьево по технической причине вернулся самолет Москва — Саранск, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

«Самолет, выполняющий рейс #6827 Москва — Саранск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейс состоится после 22:00 мск на резервном самолете, который в настоящее время готовится к вылету. На борту, включая шестерых членов экипажа, находятся 72 человека.

17 января самолет, вылетевший в Ереван из Минеральных Вод, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Решение о возвращении принял командир воздушного судна.