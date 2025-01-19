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Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
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Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Атака ВСУ на Белгородскую область

22:46 855

В результате ударов ВСУ по Шебекинскому округу в Белгородской области РФ повреждения выявлены в частных домах и автомобилях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

По его информации, FPV-дрон атаковал село Муром, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В Краснояружском районе, по данным Гладкова, село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трех частных домов и хозяйственных построек. Еще одна атака беспилотника произошла в поселке Красная Яруга. В селе Черемошное Белгородского района дрон ударил по легковому автомобилю. В селе Тишанка Волоконовского района в жилом доме выбиты окна.

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