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Трамп изменит конституционный строй в США?

22:55 784

Посол Германии в Вашингтоне Андреас Михаэлис предупредил власти ФРГ о серьезных изменениях, которые, вероятно, произойдут в политике Соединенных Штатов после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на конфиденциальный документ, который попал в распоряжение агентства.

В документе от 14 января, подписанном Михаэлисом и направленном в МИД Германии, ведомство федерального канцлера, а также министерства внутренних дел и юстиции ФРГ, планы Трампа на второй срок в Белом доме описываются как программа «максимального разрушения», которая в итоге приведет к «пересмотру конституционного порядка - максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб Конгрессу и федеральным штатам».

«Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве политического инструмента, а крупнейшие технологические компании получат соуправление государством», - пишет дипломат.

Посол утверждает, что центральное место в попытках Трампа реализовать свои планы занимает судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению Михаэлиса, контроль над Министерством юстиции и ФБР - это ключ к достижению политических и личных целей республиканца, таких как массовые депортации, возмездие предполагаемым врагам и юридическая неприкосновенность.

МИД ФРГ в ответ на запрос dpa заявил, что принципиально не комментирует внутренние документы, но добавил, что США являются одним из ближайших союзников Германии.

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