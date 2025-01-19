USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Главком ВСУ заявил, что Украина не сможет выиграть войну в обороне

19 января 2025, 23:37 1172

Выиграть войну в обороне невозможно, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому военному корреспонденту Андрею Цаплиенко.

По словам главкома, Украине необходимо внедрять то, в чем у нее есть преимущество: «Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы».

По словам Сырского, в Украине ведется работа по созданию отечественного комплекса противовоздушной обороны (ПВО): «У нас есть мощности и возможности создать… Надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже Patriot».

Сырский отметил, что новая российская ракета «Орешник» – «это угроза, и в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить». Он добавил, что Украина пока не имеет таких систем, «но мы должны сделать все, чтобы они появились».

Сырского попросили привести пример, как удары Украины повлияли на военные возможности РФ: «Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились практически вдвое. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше». Он напомнил, что Украина поражает на территории РФ преимущественно военные объекты - фабрики или заводы, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения, и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 448
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 610
Израиль встретил освобожденных заложниц
Израиль встретил освобожденных заложниц фото и видео; обновлено 00:12
00:12 15815
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 1942
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 2836
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 9217
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
19 января 2025, 21:15 2179
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
19 января 2025, 21:09 2096
Что с судейством в азербайджанском баскетболе?
Что с судейством в азербайджанском баскетболе? Поступили жалобы
19 января 2025, 20:22 1533
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
19 января 2025, 16:33 4932
Мир для начала новой войны
Мир для начала новой войны Известный политолог и журналист Дмитрий Дубов о сценариях развития ситуации в Израиле; все еще актуально
19 января 2025, 04:52 7120

ЭТО ВАЖНО

США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 448
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 610
Израиль встретил освобожденных заложниц
Израиль встретил освобожденных заложниц фото и видео; обновлено 00:12
00:12 15815
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 1942
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 2836
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 9217
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
19 января 2025, 21:15 2179
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
19 января 2025, 21:09 2096
Что с судейством в азербайджанском баскетболе?
Что с судейством в азербайджанском баскетболе? Поступили жалобы
19 января 2025, 20:22 1533
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее…
Трамп сделал шаг навстречу Си. Начало многообещающее… новый поворот
19 января 2025, 16:33 4932
Мир для начала новой войны
Мир для начала новой войны Известный политолог и журналист Дмитрий Дубов о сценариях развития ситуации в Израиле; все еще актуально
19 января 2025, 04:52 7120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться