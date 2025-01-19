Главком ВСУ заявил, что Украина не сможет выиграть войну в обороне

Выиграть войну в обороне невозможно, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому военному корреспонденту Андрею Цаплиенко.

По словам главкома, Украине необходимо внедрять то, в чем у нее есть преимущество: «Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы».

По словам Сырского, в Украине ведется работа по созданию отечественного комплекса противовоздушной обороны (ПВО): «У нас есть мощности и возможности создать… Надеюсь, что по своим характеристикам он будет не хуже Patriot».

Сырский отметил, что новая российская ракета «Орешник» – «это угроза, и в настоящее время только несколько систем ПВО могут ее перехватить». Он добавил, что Украина пока не имеет таких систем, «но мы должны сделать все, чтобы они появились».

Сырского попросили привести пример, как удары Украины повлияли на военные возможности РФ: «Уже несколько месяцев нормы расхода артиллерийских боеприпасов в российской армии уменьшились практически вдвое. Если раньше эта цифра достигала до 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше». Он напомнил, что Украина поражает на территории РФ преимущественно военные объекты - фабрики или заводы, которые производят боеприпасы, части к ракетам или продукцию двойного назначения, и объекты нефтеперерабатывающей промышленности.