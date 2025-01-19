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Обложка Time: сметающий документы Трамп

19 января 2025, 23:54 938

Журнал Time поместил на обложку нового номера избранного президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома.

На новой обложке Трамп за столом Овального кабинета сметает кипу документов, черный стационарный телефон, а также солнцезащитные очки-авиаторы, в которых часто видели уходящего президента США Джо Байдена.

На обложке журнала также размещена подпись «Он вернулся».

По прогнозам помощников Трампа, президент США намерен после церемонии инаугурации 20 января подписать от 50 до 100 указов, которые будут касаться энергетики, экологии, иммиграции, экономики и торговли, гендерной политики.

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