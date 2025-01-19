Придется жить с Трампом

Перенос инаугурации Дональда Трампа с ротонды Капитолия под его крышу застиг нацию врасплох. Шокированы были многочисленные организаторы праздника, которых предупредили в последнюю минуту. Не готовы были и тысячи агентов безопасности, которые в течение месяцев планировали схему безопасности Трампа и его многочисленных гостей. Но больше всего были расстроены тысячи граждан, которые купили билеты в «партер». Там, на известном вашингтонском Молле, ведущем к Капитолию, были установлены стулья — гостям инаугурации, как и на службах в американских церквах, было не положено стоять. В отличие от других государств. Длинные ряды этих пустых стульев, припорошенных снегом, производили после изменения формата инаугурации довольно странную, совсем не праздничную картину. Но было бы, конечно, хуже, если бы гости в таком сидячем положении отморозили себе конечности — завтра в американской столице обещают мороз до 9 градусов ниже нуля, и это при столичной влажности и ветре. Метеоусловия и стали причиной переноса действия под крышу, хотя кто-то полагает, что к этому добавилась и тревога секретных служб по поводу возможного покушения на Трампа.

Количество присутствующих в результате сократилось в 466 раз — с 250 тысяч до 600 — больше колыбель американской демократии не вмещает. Но места всем VIP-персонам, конечно, хватило. Среди них — трем самым богатым людям планеты — вездесущему Илону Маску, Марку Цукербергу и Джеффу Безосу. Их присутствие словно подтверждает предупреждение Джо Байдена в его прощальной речи, что Америке грозит приход олигархии. По традиции на инаугурации будут присутствовать трое ныне живущих и здравствующих экс-президентов – Джордж Буш - младший, Билл Клинтон, Барак Обама. Эта многолетняя традиция была нарушена лишь один раз в истории - когда в январе 2021 года на приведение к присяге Байдена не явился нынешний виновник торжества Дон Трамп. Группа иностранных гостей достаточно пестрая, но не слишком представительная. От Китая будет участвовать вице-президент Хань Чжэн. Латинскую Америку представит популист правого толка и ярый сторонник Трампа - президент Аргентины Хавьер Милей. От России не будет никого. Прежде ее представляли на инаугурации президентов США послы РФ, но сейчас недавно назначенный посол Александр Дарчиев еще не получил агремана от американского правительства и присутствовать на инаугурации не может. Из селебритис мы можем отметить лишь боксера Майка Тайсона, других наши читатели вряд ли знают.

На улицах также не замечено ликующих толп. Холодно, да и настроение у нации не то. В субботу прошло шествие оппозиционно настроенных граждан под чисто советским названием Peoples March, но оно оказалось не таким внушительным, как демонстрация протеста после первой победы Трампа в 2017 году. Главной новостью Washington Post сегодня стала победа cтоличной команды Commanders над Lions из Детройта в чемпионате страны по футболу. За этим в списке headline news следовал введенный в США запрет на TikTok — пользователям супердержавы он отныне не доступен. А вот что привлекло внимание крупнейших газет и их читателей — так это инаугурационный портрет Трампа. Глядя на такой портрет, Эраст Гарин из фильма «Джентльмены удачи» воскликнул бы: «Какая отвратительная рожа!» Но не будем слишком плохо о старом-новом президенте Соединенных Штатов. Вопрос только один — почему он выбрал именно такое свое лицо, которое в точности совпадает с его снимком, сделанным в полицейском участке округа Фултон, что в штате Джорджия? Его обвинили тогда во вмешательстве в дела штата на выборах 2020 года, сделали снимок, который мог бы стать визитной карточкой в тюрьме. Дело, однако, развалилось, Трамп остался на свободе и вот теперь отправляется на четыре года в Белый, а не в какой-то другой дом.