Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом

Новый российско-иранский договор, подписанный Путиным и Пезешкианом, отдельной статей упоминает вопросы безопасности на Каспийском море, что не является новой темой. А большая часть документа, начиная со статьи №16, ожидаемо охватывает комплекс экономического взаимодействия. В первых же разделах этого блока фиксируется роль межрегионального взаимодействия. Подтверждена возможность совместных инвестиций в экономику третьих государств. Видимо, это зафиксировано с прицелом на регион СНГ/ЕАЭС, где могут быть реализованы наибольшее число совместных проектов как по линии МТК «Север - Юг», так и в отношении многостороннего прикаспийского взаимодействия. В частности, анонсируемый газопровод «Север - Юг» через территорию Азербайджана может стать первым таким совместным консорциумом.

В разделе транспорта, естественно, уделено внимание МТК «Север - Юг» и указано, что «взаимодействие включает продвижение товаров, происходящих из Договаривающихся Сторон, на рынки третьих стран». В ходе пресс-конференции в Москве Владимир Путин упомянул, что российское правительство создало специальный офис по развитию проекта: «Вице-премьер Савельев занимается этим вопросом вплотную, постоянно посещает Иран, - отметил, в частности, президент России. - Эти проекты в работе, и мы исходим из того, что они будут реализованы». Напомним, что на территории России и Азербайджана продолжается модернизация железнодорожного участка МТК «Север - Юг» для повышения объема пропускной способности с 15 до 30 миллионов тонн в год. Опубликованные данные транспортного оператора ЗАО «Азербайджанские железные дороги» говорят о том, что, в сравнении с 2023 годом, грузоперевозки по азербайджанскому маршруту МТК «Север - Юг» увеличились в минувшем году на 28 процентов. Наиболее интригующая часть переговоров иранской делегации в Москве касается сообщения о планах по строительству магистрального газопровода из России в Иран через Азербайджан.