Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Новый российско-иранский договор, подписанный Путиным и Пезешкианом, отдельной статей упоминает вопросы безопасности на Каспийском море, что не является новой темой.
А большая часть документа, начиная со статьи №16, ожидаемо охватывает комплекс экономического взаимодействия. В первых же разделах этого блока фиксируется роль межрегионального взаимодействия. Подтверждена возможность совместных инвестиций в экономику третьих государств.
Видимо, это зафиксировано с прицелом на регион СНГ/ЕАЭС, где могут быть реализованы наибольшее число совместных проектов как по линии МТК «Север - Юг», так и в отношении многостороннего прикаспийского взаимодействия. В частности, анонсируемый газопровод «Север - Юг» через территорию Азербайджана может стать первым таким совместным консорциумом.
В разделе транспорта, естественно, уделено внимание МТК «Север - Юг» и указано, что «взаимодействие включает продвижение товаров, происходящих из Договаривающихся Сторон, на рынки третьих стран».
В ходе пресс-конференции в Москве Владимир Путин упомянул, что российское правительство создало специальный офис по развитию проекта: «Вице-премьер Савельев занимается этим вопросом вплотную, постоянно посещает Иран, - отметил, в частности, президент России. - Эти проекты в работе, и мы исходим из того, что они будут реализованы».
Напомним, что на территории России и Азербайджана продолжается модернизация железнодорожного участка МТК «Север - Юг» для повышения объема пропускной способности с 15 до 30 миллионов тонн в год.
Опубликованные данные транспортного оператора ЗАО «Азербайджанские железные дороги» говорят о том, что, в сравнении с 2023 годом, грузоперевозки по азербайджанскому маршруту МТК «Север - Юг» увеличились в минувшем году на 28 процентов.
Наиболее интригующая часть переговоров иранской делегации в Москве касается сообщения о планах по строительству магистрального газопровода из России в Иран через Азербайджан.
По словам Владимира Путина, проект в работе на стадии согласований. «Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до двух миллиардов кубических метров, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год», - отметил президент России.
Исходя из этого высказывания, можно сделать вывод, что Москвой планируется второй магистральный газопровод на мировые рынки масштаба «Турецкого потока».
Пока неясны его евразийские перспективы в связи с отсутствием у Ирана портовой инфраструктуры сжижения газа. Однако какая-то часть «голубого топлива» может пойти в северные районы Ирана (в диапазоне 5-8 миллиардов кубометров), а определенное количество может быть продано в Пакистан.
Для Азербайджана данный проект может представлять интерес, если стоимость приобретения для внутреннего рынка, включая газохимические комплексы, будет выгодна SOCAR, а добываемый в Азербайджане газ можно будет полностью перенаправить на премиальный европейский рынок.
Если интересы партнеров сведутся к общему знаменателю, газопровод «Север - Юг», вероятно, будет построен быстрее, чем железнодорожная линия Решт - Астара.