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США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против

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В конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предложил Киеву пойти на переговоры с Москвой, воспользовавшись своими успехами на фронте, однако госсекретарь Энтони Блинкен выступал против. Об этом пишет The New York Times.

Как говорится в статье The New York Times, после вывода американского военного контингента из Афганистана некоторые республиканцы требовали отставки Блинкена, восприняв это как фиаско. Однако в начале полномасштабной войны против Украины наступил его «звездный час»: «Когда Путин готовился к нападению, Блинкен выступил в Берлине с речью, в которой вспомнил, как президенты Джон Кеннеди и Рональд Рейган противостояли советской власти, и заявил, что Соединенные Штаты снова будут защищать руководящие принципы международного мира и безопасности».

Блинкен активно убеждал союзников и партнеров поддержать Украину, сформировав коалицию из около 50 стран, которые согласились помочь украинцам оружием или ввести экономические санкции против РФ.

Издание отмечает, что, поскольку Россия и Украина не стремились к переговорам, Блинкен был «не столько миротворцем, сколько военным стратегом». В частности, он часто спорил с более несклонными к риску чиновниками Пентагона в пользу отправки мощного вооружения в Украину.

А в конце 2022 года, когда Марк Милли предложил украинской стороне воспользоваться победами на поле боя и начать мирные переговоры, Блинкен настаивал на том, что борьба должна продолжаться.

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