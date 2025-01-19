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Россия будет экспортировать золотые слитки в Иран?

00:51 187

Интересна еще одна позиция договора между Ираном и Россией, подписанного Путиным и Пезешкианом.

"Готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества в золотодобывающей, золотоперерабатывающей, алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях."

Речь идет о российских инвестициях в Иран.

Напомним, что в 2012 году казахстанская компания совместно с ОАЭ инвестировали порядка 529 миллионов долларов в строительство аффинажного завода. В частности, стало известно, что ежегодный потребительский спрос на золото в Иране составляет несколько десятков тонн.

Уточним, что ввоз золотых слитков в Иран освобожден от налогов и пошлин в связи с тем, что товарное золото активно используется иранским бизнесом во внутренних и международных расчетах.

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