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Жесты Месси в ответ на оскорбления мексиканских болельщиков

ВИДЕО, ФОТО
Отдел спорта
00:57 255

Во время товарищеского матча между командой Лионеля Месси «Интер Майами» и мексиканским клубом «Америка» мексиканские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес аргентинской звезды и освистывали его.

Месси забил гол в первом тайме и ответил им жестами. Сначала семикратный обладатель «Золотого мяча» повернулся спиной к мексиканцам, демонстрируя свою легендарную футболку с номером 10. Затем Лионель показал фанатам три пальца в знак трех побед Аргентины на чемпионатах мира, а затем знак «ноль», означающий отсутствие аналогичных триумфов у Мексики.

Товарищеская игра проходила в Лас-Вегасе. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Интер Майами».

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