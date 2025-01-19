Жесты Месси в ответ на оскорбления мексиканских болельщиков

Во время товарищеского матча между командой Лионеля Месси «Интер Майами» и мексиканским клубом «Америка» мексиканские фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес аргентинской звезды и освистывали его.

Месси забил гол в первом тайме и ответил им жестами. Сначала семикратный обладатель «Золотого мяча» повернулся спиной к мексиканцам, демонстрируя свою легендарную футболку с номером 10. Затем Лионель показал фанатам три пальца в знак трех побед Аргентины на чемпионатах мира, а затем знак «ноль», означающий отсутствие аналогичных триумфов у Мексики.