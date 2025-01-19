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Мехрибан Алиева: «Чту светлую память невинных жертв 20 Января...»

01:00 68

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

В публикации говорится: «С уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!»

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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