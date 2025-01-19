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При сделке русские не вернут захваченные территории Украины

01:16 878

Россия сохранит контроль над захваченной территорией в Украине после остановки войны. Такое мнение в частных беседах выразили большинство представителей уходящего и будущего президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа, передает газета The New York Times.

«Россия, скорее всего, сохранит свои силы на примерно 20% территории Украины, которые она сейчас оккупирует, в рамках перемирия, аналогичного тому, что остановило, но не завершило Корейскую войну в 1953 году», – пишет издание.

При этом вопрос будущих гарантий безопасности станет «более сложной частью любого соглашения», и «его очертания туманны».

Газета напоминает вариант, при котором остановка огня может быть обеспечена европейскими миротворческими силами, «вероятнее всего, под руководством британских, немецких и французских войск».

Однако ключевым вопросом здесь будет готовность избранного президента США Дональда Трампа предоставлять этой группировке разведданные и оружие, а также сохранить разрешение на удары Украины по российской приграничной территории, заявили NYT источники в администрации Джо Байдена.

«Трамп намекнул, но не сказал, что он может отозвать это разрешение. А его вице-президент Джей Ди Вэнс был одним из ведущих критиков продолжения американской военной поддержки Киева», – напоминает издание.

В Кремле «хотят гораздо более масштабной сделки – такой, в рамках которой США выведут свои войска и оружие из Европы. И на этот счет господин Трамп хранит молчание», – говорится в публикации.

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