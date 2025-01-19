Европа даст ответ на планы Трампа
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что введение повышенных пошлин на европейские товары со стороны США должно повлечь за собой жёсткий ответ.
Об этом он сказал в интервью газете Ouest-France.
«Если наши интересы будут затронуты, мы отреагируем железной волей. Если мы увидим неправомерные или несправедливые действия, мы примем ответные меры», - сказал французский министр, добавив, что «никто не заинтересован в том, чтобы вступать в конфликт с Евросоюзом».
Барро напомнил, что в ЕС работает множество компаний из США и в случае ответного увеличения пошлин со стороны европейцев «американские компании окажутся в проигрыше», а «покупательная способность американцев среднего класса снизится».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа.