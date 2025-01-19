Европа даст ответ на планы Трампа

Об этом он сказал в интервью газете Ouest-France.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что введение повышенных пошлин на европейские товары со стороны США должно повлечь за собой жёсткий ответ.

«Если наши интересы будут затронуты, мы отреагируем железной волей. Если мы увидим неправомерные или несправедливые действия, мы примем ответные меры», - сказал французский министр, добавив, что «никто не заинтересован в том, чтобы вступать в конфликт с Евросоюзом».

Барро напомнил, что в ЕС работает множество компаний из США и в случае ответного увеличения пошлин со стороны европейцев «американские компании окажутся в проигрыше», а «покупательная способность американцев среднего класса снизится».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа.