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Неймар покидает Саудовскую Аравию

Отдел спорта
02:18 283

Футболист саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар, вероятнее всего, вернется в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Diario Do Peixe.

По информации источника, бразильский клуб договорился об аренде 32-летнего Неймара на шесть месяцев. К этому времени истечет срок его контракта с «Аль-Хилялем». Решающей оказалась позиция Неймара, который захотел перейти в родной клуб, несмотря на интерес со стороны команды МЛС «Чикаго Файр». О сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Напомним, Неймар выступал за «Сантос» до 2013 года, после чего перешел в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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