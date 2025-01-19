Неожиданное решение правительства Сирии против Турции?

Поступившие на этой неделе сообщения о том, что новое правительство Сирии увеличило таможенные пошлины на импорт из Турции до 300 процентов, вызвали замешательство среди турецких экспортеров. Временное правительство, созданное после отстранения от власти бывшего президента Сирии Башара Асада в прошлом месяце, объявило о планах унифицировать таможенные пошлины, которые ранее применялись с разной ставкой на границах с Турцией и арабскими странами. При режиме Асада пошлины на границах с Ливаном, Ираком и Иорданией были значительно выше, в то время как на пропускных пунктах, контролируемых оппозицией на границе с Турцией, пошлины были минимальными или отсутствовали вовсе. 11 января временное правительство заявило, что на все соседние страны будет распространяться единый тариф. Это решение вызвало критику со стороны некоторых деловых кругов Турции и оппозиционных СМИ. Турция, играющая ключевую роль в сирийском конфликте, в течение последних 13 лет поддерживала находящуюся сейчас у власти сирийскую оппозицию. Однако такая позиция Анкары и ее готовность принять 4,5 миллиона сирийских беженцев подвергались критике как внутри страны, так и за ее пределами.

Несмотря на ослабление влияния оппозиции после падения режима Асада, последнее решение Дамаска заставило многих сирийских политиков, оппозиционные СМИ и международных наблюдателей сомневаться в степени влияния Турции на сирийские процессы. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), в 2024 году экспорт из Турции в Сирию превысил 2 миллиарда долларов, значительную часть которого составили мукомольные изделия. Крупные предприниматели, занимающиеся экспортом товаров в северные районы Сирии, предупреждают о возможных убытках, особенно в сфере торговли зерновыми, масличными культурами и продуктами питания. Также ожидается, что новые пошлины приведут к резкому росту инфляции в Сирии и снижению покупательной способности населения. Владелец крупного строительного конгломерата LimakGroup Нихат Оздемир предупредил, что повышение налогов существенно повлияет на экспорт основных строительных материалов, таких как цемент. «Если Сирия действительно введет заявленные пошлины, это означает, что за каждый мешок цемента, который мы продаем за 50 долларов, будет взиматься 27 долларов налога. Это чрезвычайно высокая ставка», — заявил он.

В то же время источники haqqin.az в Анкаре заявляют, что информация о 300-процентной пошлине, якобы введенной Сирией для турецкой продукции, является преувеличенной. Они отмечают, что одной из причин повышения таможенных тарифов является стремление сирийского правительства, испытывающего финансовые трудности из-за 13-летней гражданской войны и международных санкций, увеличить поступления в бюджет. Кроме того, после падения режима Асада турецкие товары стали активно поступать на сирийские рынки, включая такие города, как Хама, Хомс и Дамаск. Благодаря низким или отсутствующим пошлинам турецкие товары приобрели значительное преимущество на сирийском рынке. Это вызвало недовольство бизнесменов из соседних арабских стран, которые жалуются на несправедливую конкуренцию из-за таможенных льгот Турции. Заместитель председателя Ассамблеи турецких экспортеров и председатель правления Союза экспортеров черных и цветных металлов Стамбула Четин Теджделиоглу опроверг слухи о повышении таможенных пошлин в Сирии до 300 процентов. Он заявил, что экспорт в Сирию продолжается без каких-либо препятствий, а новое правительство Дамаска лишь стремится унифицировать разные таможенные тарифы, действовавшие на северных и южных пунктах пропуска. «Мы поддерживаем это решение. Никакого повышения на 300 процентов не было», — подчеркнул Теджделиоглу.