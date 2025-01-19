USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС

05:07 428

Управление тюрем Израиля освободило из заключения 90 палестинцев – боевиков ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Это произошло в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, боевики которой ранее передали трех израильских заложников представителям Красного Креста в Газе.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин ранее заявлял, что за каждого освобожденного гражданина Израиля власти страны отпустят 30 палестинских заключенных, а за каждую женщину-военнослужащую — 50 палестинцев.

Предполагалось, что на первом этапе Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных в обмен на 33 заложника-израильтянина.

Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
05:31 470
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
05:07 429
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции?
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции? наша корреспонденция
04:47 1421
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами фото и видео; обновлено 01:38
01:38 17858
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 2431
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 3279
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 3020
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 4187
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 11642
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
19 января 2025, 21:15 2832
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
19 января 2025, 21:09 2673

ЭТО ВАЖНО

Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Трамп рассекретит и опубликует документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
05:31 470
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС
05:07 429
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции?
Неожиданное решение правительства Сирии против Турции? наша корреспонденция
04:47 1421
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами
Израиль встретил освобожденных заложниц. Теперь очередь за палестинцами фото и видео; обновлено 01:38
01:38 17858
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
США могли бы остановить войну в 2022-м, но «военный стратег» Блинкен был против
00:41 2431
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом
Азербайджан на переговорах Путина с Пезешкианом наша корреспонденция
00:42 3279
Трамп изменит конституционный строй в США?
Трамп изменит конституционный строй в США?
19 января 2025, 22:55 3020
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
Теперь выясняется, что США не ставили целью победу Украины и возврат территорий
19 января 2025, 22:27 4187
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу
Пезешкиан ждал Путина час в дверях… а потом уехал в гостиницу новые подробности
19 января 2025, 19:27 11642
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 20 Января
19 января 2025, 21:15 2832
Команда Трампа «займется» Ираном
Команда Трампа «займется» Ираном
19 января 2025, 21:09 2673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться