Израиль освобождает из тюрем боевиков ХАМАС

Управление тюрем Израиля освободило из заключения 90 палестинцев – боевиков ХАМАС, сообщают израильские СМИ.

Это произошло в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС, боевики которой ранее передали трех израильских заложников представителям Красного Креста в Газе.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин ранее заявлял, что за каждого освобожденного гражданина Израиля власти страны отпустят 30 палестинских заключенных, а за каждую женщину-военнослужащую — 50 палестинцев.

Предполагалось, что на первом этапе Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных в обмен на 33 заложника-израильтянина.