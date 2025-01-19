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Трамп анонсирует крупнейшую депортацию в истории США

05:12 567

Накануне своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп обещал в скором времени начать крупнейшую в американской истории операцию по депортации.

"И очень скоро мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Даже больше, чем это было у президента Дуайта Эйзенхауэра, который сейчас держит рекорд", - сказал он, выступая 19 января на митинге перед сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.

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