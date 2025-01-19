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Трамп назвал Овечкина великим

05:15 671

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне, упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина, назвав его великим игроком.

Митинг проходит на спортивной арене Capital One - домашней площадке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". "Хотел бы поблагодарить владельцев этой арены. Они потрясающие. Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин - это великий игрок, не так ли?", - сказал избранный американский лидер.

Александр Овечкин

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. На этой неделе он был включен в символическую сборную "Вашингтона" за последние 25 лет. Вместе с ним в символическую сборную были включены защитники Дмитрий Орлов и Сергей Гончар и нападающий Евгений Кузнецов. Сейчас "Вашингтон" возглавляет Столичный дивизион.

Вместе с "Вашингтоном" Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. На этой неделе российский нападающий довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 874. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

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